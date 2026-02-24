Участники СВО провели урок мужества для школьников в Чехове

В школе № 3 городского округа Чехов прошла встреча юнармейцев, кадетов и активистов «Движения первых» с военнослужащими и ветеранами боевых действий. Гости ответили на вопросы ребят о службе в зоне спецоперации и профессиональных аспектах воинского дела.

На встречу пришли глава округа Михаил Собакин, полковник Дмитрий Ефремов, оператор FPV-дронов Ростислав Круглов, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни игумен Сергий (Куксов) и волонтер Екатерина Мазур. Школьники спрашивали о поддержке духа в бою, важности товарищества и характере командира. Ребят интересовали позывные бойцов и их детские мечты о профессии.

Михаил Собакин вручил знаки «Юнармейской доблести» учащимся, проявившим мужество и активную позицию.

«Такие встречи помогают донести до ребят ценность патриотизма и самоотверженности. В День защитника Отечества мы вспоминаем славные страницы истории и тех, кто стоит на страже нашей безопасности», — заявил глава округа.