Участники СВО из Подмосковья смогут оформить путевку в санаторий через МФЦ

Ветераны боевых действий, которые принимали участие в спецоперации, могут оформить путевки в санатории через МФЦ. Для подачи заявки потребуются всего несколько документов.

Чтобы попасть в центры реабилитации, участнику СВО необходимо предъявить паспорт, справку о необходимости санаторно-курортного лечения, а также документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний. Если справок нет, то заявление примут без них, а фонд самостоятельно запросит их у медучреждения.

«Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслуг от социального фонда, а подать заявление можно в любом удобном МФЦ», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Услугу предоставят в течение десяти рабочих дней. Обратиться за ней можно один раз в год.

Ветеранам боевых действий также предоставят компенсацию расходов на проезд до санатория.