Участники «Суперлиги Подмосковья» преодолели более 25 миллионов километров

С момента старта проекта участники «Суперлиги Подмосковья» совместно преодолели более 25 миллионов километров. Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщает, что только за последний год любители спорта смогли пройти, пробежать, проплыть и проехать 5 миллионов километров.

На сегодняшний день показатель преодоленной дистанции достиг 25 013 260 километров. Это суммарный километраж, наработанный за четыре года (с апреля 2022 по июль 2026 года) во время тренировок в свободном режиме по шести видам спорта: ходьбе, бегу, лыжным гонкам, велоспорту, плаванию и роллерам.

Следующий рубеж, который предстоит преодолеть участникам «Суперлиги Подмосковья», — это 30 миллионов километров.

Самым активным городским округом стал Реутов, за ним следует Кашира, а замыкает тройку лидеров Можайский муниципальный округ. На данный момент активными участниками спортивного проекта стали более 25,5 тысяч человек.

География «Суперлиги Подмосковья» не ограничивается Московской областью и включает порядка 70 регионов РФ — от Камчатки до Калининграда.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Помимо традиционных дисциплин, с декабря 2022 года участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.