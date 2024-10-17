Участники школьного лесничества в Истре узнали о применении нейросетей в различных сферах

Экскурсия началась с квеста по территории кампуса, где школьники ознакомились с основными локациями и природным ландшафтом. Затем они посетили «Урок цифры», где узнали о применении искусственного интеллекта в различных сферах.

Генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов отметил, что возрождение школьных лесничеств началось в 2013 году. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 170 таких объединений, которые включают свыше трех тысяч школьников.

Специалисты помогают детям участвовать в мероприятиях по защите лесов, и, по словам Дугинова, за ними будущее лесной отрасли, которая нуждается в кадрах, готовых работать с современными технологиями.

Участников также ждала викторина и мастер-класс по финансовой грамотности, где они научились планировать расходы и копить на мечту.

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