Участники школьного лесничества в Истре узнали о применении нейросетей в различных сферах
Школьное лесничество «Первомай» Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» стало призером заочного конкурса школьных лесничеств Московской области. В награду ученики Первомайской школы получили экскурсию в кампус СберУниверситета.
Экскурсия началась с квеста по территории кампуса, где школьники ознакомились с основными локациями и природным ландшафтом. Затем они посетили «Урок цифры», где узнали о применении искусственного интеллекта в различных сферах.
Генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов отметил, что возрождение школьных лесничеств началось в 2013 году. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 170 таких объединений, которые включают свыше трех тысяч школьников.
Специалисты помогают детям участвовать в мероприятиях по защите лесов, и, по словам Дугинова, за ними будущее лесной отрасли, которая нуждается в кадрах, готовых работать с современными технологиями.
Участников также ждала викторина и мастер-класс по финансовой грамотности, где они научились планировать расходы и копить на мечту.
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