Участники проекта «Поезд памяти» посетили подмосковный парк «Патриот»

Патриотический проект «Поезд памяти» проходит на территории России и Белоруссии с 20 июня. 1 июля поезд прибыл на платформу Центрального парка ВС РФ «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского городского округа.

Участниками масштабного проекта стали свыше 200 школьников из разных городов России, Белоруссии и других стран СНГ. Среди пассажиров поезда выделяют двух активистов из Подмосковья — Владислава Бахтина, проживающего в Жуковском, и Филиппа Жукова из Ступина.

Участники проекта уже успели побывать в Брестской крепости, музее «Сталинградская битва», у Могилы Неизвестного Солдата в Москве и других значимых местах. В парке «Патриот» их встретили торжественной церемонией с оркестром, а среди почетных гостей были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие представители Совфеда.

В программе для школьников предусмотрено посещение музея «Дорога Памяти» и Партизанской деревни. Образовательная программа завершится исполнением песен под гитару у костра.

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