Участники проекта по учету зимующих птиц в Подмосковье выявили 130 видов за месяц

В Подмосковье подвели итоги первого месяца проекта по учету зимующих птиц «Российская зима 2025–2026». Он стартовал 12 ноября, в Синичкин день, в рамках Евроазиатского Рождественского учета. Сейчас участники уже зафиксировали 130 видов птиц.

В Минэкологии региона сообщили, что орнитологи и любители наблюдений за птицами из Московской области стали самыми активными в стране. По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Виталия Мосина, на маршруты выходит более 280 наблюдателей, и их данные имеют большую ценность, в том числе для отслеживания редких видов.

Он отметил, что за месяц участники проекта встретили краснокнижных дербников, беркута, красношейную поганку, а также зафиксировали пролет шилохвости. Мосин также подчеркнул, что из-за аномально теплой погоды многие северные виды пролетали над Подмосковьем позже обычного, что помогает лучше понять природные процессы.

По наблюдениям исследователей, изменился и рейтинг самых часто встречающихся птиц. На первом месте остается большая синица. На второе место поднялась лазоревка, потеснив огаря, который теперь занимает четвертую позицию. Третьей в списке стала кряква, пятой — серая ворона.

Напомним, что присоединиться к проекту можно по ссылке.