Участники проекта «Активное долголетие» из Пушкино отправились на экскурсию

Познавательную экскурсию по центру Пушкино провели для участников проекта «Активное долголетие». Проводником в мир прошлого стала Ольга Соловьева, краевед и аттестованный гид по Подмосковью.

Маршрут начался в Центральном парке культуры и отдыха, чей возраст значительно превышает возраст самого города. Участники узнали, как формировался город, как он пережил революционные годы и тяжелое время Великой Отечественной войны, и как превратился в современный населенный пункт.

«Мы узнали столько нового о нашем крае! Теперь, проходя мимо исторических зданий и памятников, мы будем смотреть на них совсем другими глазами», — поделилась впечатлениями участница клуба «Активное долголетие» Светлана Абрамова.

Такие прогулки были созданы специально к 100-летнему юбилею города. На ближайшей экскурсии, например, гид планирует показать участникам старинные фотографии, «ожившие» благодаря современным нейросетям.