Клуб «Активное долголетие» в Красногорске начал подготовку к Новому году

Подготовка проходит в атмосфере прекрасного настроения и ожидания волшебства. Члены клуба «Активное долголетие» занимаются вокалом с большим удовольствием. Любимые праздничные мелодии дарят им незабываемые впечатления и эмоции. Такие занятия помогают долголетам сохранить физическую форму и бодрость духа, почувствовать себя энергичными и молодыми, наполнить жизнь смыслом и верой в лучшее.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.

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