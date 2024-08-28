Участники подмосковного форума собрали гумпомощь для приграничных областей

Сбор средств в поддержку жителей приграничных областей организовали на прошедшем в Красногорске форуме «100% креатив». Участники мероприятия пожертвовали около 600 тысяч рублей, на которые планируют закупить и отправить необходимый груз в традиционном гуманитарном конвое Московской области.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова сообщила, что участники могли помочь, переведя средства на общий счет, который ведет правительство Московской области в рамках акции «Доброе дело», или же доставить гуманитарную помощь лично.

Председатель Комитета по образованию МОО «Опора России» Денис Бикбаев добавил, что предприниматели, активно участвующие в форуме, решили организовать пункт сбора гуманитарной помощи в Мытищах, чтобы впоследствии отправить предметы первой необходимости жителям Курской и Белгородской областей. Он отметил, что некоторые участники переводили деньги, а другие в течение недели привозили вещи.

«Отсюда мы уже централизованно в пятницу отправим груз», — добавил Бикбаев.

В итоге удалось собрать около трех тонн гуманитарного груза. Линара Самединова сообщила, что каждый городской округ активно участвует, объединяя предпринимателей, общественников и депутатов. Депутаты Мособлдумы также активно вовлечены в этот процесс, собирая средства и организуя поездки с гуманитарными конвоями.

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