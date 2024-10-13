Участники общества слепых в Красногорске изготовили сухой душ для бойцов СВО

Члены Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых изготовили сухой душ для участников специальной военной операции. Им помогли волонтеры центра «Забота». Партию отправят на фронт после сборки.

Зинаида Хрущева из Общества слепых рассказала, что в каждый набор нужно положить инструкцию, ватные палочки, сухую салфетку и губку — войлок со специальной пропиткой.

«Если его пропитать водой, он сжимается и получается пена. Этой пеной солдаты протираются, затем протираются сухой салфеткой. Вот поэтому он и называется сухой душ», — уточнила член Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых Зинаида Хрущева.

Желание членов Всероссийского общества слепых поддержали в центре «Забота». Обязанности поделили поровну: участники ВОС готовят сухой душ, а волонтеры предоставляют расходники.

«В полевых условиях не всегда у военнослужащих есть возможность принять полноценный душ, либо вымыть руки, либо просто протереть лицо, поэтому такие наборы станут незаменимы в полевых условиях. Мы будем направлять на фронт, как только у нас будет скапливаться определенное количество», — рассказала руководитель центра помощи участникам СВО «Забота» Любовь Кузякина.

На открытый мастер-класс пришли активные школьники, юнармейцы и неравнодушные жители Красногорска. Мероприятие организовали муниципальные депутаты.

«Это, конечно, малая часть того, что здесь происходит. Мастер-классы теперь проходят еженедельно по разным направлениям, у нас есть плетение сетей, шьем одежду, белье, а теперь еще делаем совместно с инициативными юнармейцами и обществом слепых сухие души», — поделился депутат Совета депутатов в Красногорске Артур Бадретдинов.

Всю помощь отправят на фронт участникам специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».