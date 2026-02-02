Участники образовательных учреждений Подмосковья отметили День воинской славы

Более 320 тысяч школьников, студентов средних профессиональных учреждений, педагогов и родителей приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В преддверии этого дня советники директоров по воспитанию организовали кинолектории «Сталинград». Наставники и обучающиеся посмотрели документальные фильмы, посвященные значимому событию.

Школьники и студенты создали галерею портретов «Герои народов: защитники Сталинграда». Они исследовали информацию о воинах различных национальностей, сражавшихся за город, и рассказали о них в социальных сетях.

Младшие школьники на интерактивных уроках «Сталинград: 200 дней» узнали об истории битвы, рассматривая предметы военного времени, карты-схемы мест сражений и слушая аудиофрагменты песен военных лет.

«Навигаторы детства» совместно с Российским обществом «Знание» организовали лекции «История Великой Победы. Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», где подрастающему поколению рассказали об одной из самых важных битв XX века.

Участники движения «Орлята России» представили выставку поделок военной техники времен Великой Отечественной войны и создали композиции из подручных материалов.