Участники областного автопробега посетили Волоколамск

В Подмосковье проходит автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Накануне колонна побывала в Волоколамске.

Участники передвигаются на машинах с ручным управлением. В Волоколамске они остановились у мемориального комплекса 28 героев-панфиловцев и почтили их память, а также возложили цветы.

Мероприятие проходит третий год подряд. Его организует Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».

В автопробеге участвуют инвалиды-колясочники, в том числе ветераны боевых действий, участники СВО, паралимпийские чемпионы, члены Общественной палаты Московской области и активные жители.

В событии также приняли участие заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова, спортсмен сборной команды России по фехтованию на колясках, чемпион России, Европы и мира Николай Лукъянов.