Участники мотомарша «Дороги Победы» почтили память павших в Серпухове

На Соборной горе в городе Серпухов участники мотомарша «Дороги Победы – Кавказ кузница героев» провели митинг и возложили цветы к Вечному огню. Мотоциклисты отправились в путь утром из Москвы. Первой остановкой стал город Жуков в Калужской области, а затем «Ночные Волки» прибыли в Серпухов.

Президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные Волки» Андрей Бобровский подчеркнул, что для участников марша большая честь побывать в Серпухове, который осенью 1941 года отстоял подступы к Москве и помогал ковать великую победу до самого конца войны.

Почетный караул на Соборной горе составили курсанты серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого и активисты «Молодой Гвардии». От лица городского руководства мотоциклистов поприветствовал депутат Николай Пушкин. После митинга и минуты молчания собравшиеся возложили цветы на мемориал.

Колонне предстоит путь через Сталинград, Астрахань, Каспийск, Дербент, Грозный, Беслан и множество других городов. В каждом пункте остановки участники марша будут навещать воинские мемориалы и чтить память павших в Великой Отечественной войне. Общая протяженность маршрута составит 8000 километров.

Первый этап 11-го международного мотомарша завершится в Пятигорске 9 мая.