Участники международного форума из 27 стран приехали в Коломну на экскурсию

Каждый год фонд «Русский мир» организует в Москве международный форум. Представители из 27 стран приехали в Коломну на экскурсию.

Гости международного форума посетили Коломенский кремль, Соборную площадь, а также попробовали коломенские калачи. Делегацию сопровождал председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.

По его словам, гости остались довольны. Они поблагодарили организаторов за возможность увидеть достопримечательности старинного города.

«В Коломне они смогли полностью погрузиться в атмосферу исконно русского мира. Порадовала и готовность участников встречи к продолжению сотрудничества и взаимодействия», — отметил Николай Братушков.

Участниками форума стали преподаватели русского языка ведущих зарубежных университетов, исследователи русской литературы, переводчики, общественные деятели, пишущие и ведущие трансляции на русском языке журналисты и блогеры, дипломаты, представители духовенства и молодежных сообществ.

Собравшиеся обсудили идею создания новых центров русского языка и культуры, разработку образовательных программ и стажировок для преподавателей русского языка.

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