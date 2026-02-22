Участники «Лыжни в Лавру» преодолели сложнейшую дистанцию

В городском округе Пушкинский в деревне Нововоронино состоялось масштабное спортивное событие — лыжный марафон «Лыжня в Лавру». Участники старше 18 лет преодолели одну из самых сложных и живописных трасс в центральном регионе.

Организаторы подготовили для любителей и профессионалов трассу протяженностью 50 километров. Маршрут включал четыре круга по 12,5 километра и проходил мимо исторических достопримечательностей по пути в Сергиев Посад.

Дистанция отличалась не только длиной, но и перепадами высот, а также непредсказуемыми погодными условиями. На старте было солнечно, но через пару часов поднялся ветер и пошел снег. Чтобы избежать толчеи, участников разделили на волны, и первые лыжники отправились на трассу ровно в 11:00.

Сильнейшим атлетам потребовалось от двух с половиной до четырех часов, чтобы преодолеть марафон. Болельщики встречали финишеров горячим чаем и кашей. Среди мужчин абсолютным победителем стал Илья Кочетыгов, а среди женщин — Олеся Гусенкова.