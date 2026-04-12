Участники космического марафона посетили Можайск

Можайский округ 11 апреля встретил участников сверхмарафона, посвященного 65-летию первого полета человека в космос. Спортивное событие проходит уже в 35-й раз и за эти годы стало традиционным, маршрут протяженностью 209 километров связывает три региона — Смоленскую, Московскую и Калужскую области.

Первой точкой пребывания спортсменов на можайской земле стало Бородинское поле. Участники пробежали вдоль Шевардинских редутов до здания музея, после чего посетили экспозицию и познакомились с историей поля, а также состоялась церемония поднятия флага России.

С самого начала спортсменов сопровождал председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников. После Бородинского поля участники направились в центр Можайска, где на Октябрьской площади у монумента Солдату-освободителю их встретили хлебом-солью.

Затем спортсмены начали пробежку по скверу Славы, финишировав у Вечного огня, где возложили цветы, а также почтили память у могилы Виктора Полосухина. Поддержать бегунов пришли волонтеры «Подмосковья», школьники, старшее поколение и активные жители.

Василий Овчинников отметил, что для округа большая честь принимать таких увлеченных людей, которые бегут по местам, где каждый метр дышит историей, и пожелал участникам яркого победного финиша в Калуге. Спортсменам и организаторам вручили благодарственные письма и подарки от Можайского округа, после чего участники отправились в Калужскую область, где им предстоит финишировать.