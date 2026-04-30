Участники конкурса «Мастер года» провели открытые уроки в колледже «Подмосковье»

29 апреля на площадке колледжа «Подмосковье» прошли открытые уроки в рамках регионального этапа конкурса «Мастер года» от Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На занятиях будущие кулинары под руководством Романа Белова из Дмитровского техникума научились готовить блинный пирог с лососем. Также они сформовали и испекли осетинские пироги под наставничеством Александры Акулькиной из того же учебного заведения.

Светлана Абузярова из Шатурского энергетического техникума познакомила студентов с химической реакцией, которая рождает свет. Под ее руководством ребята провели опыт и увидели свечение люминола в процессе окисления в щелочной среде с катализатором — красной кровяной солью.

В завершение дня студенты примерили на себя роль специалистов-технологов. Вместе с Маргаритой Хохловой из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» они смогли самостоятельно оценить качество сливочного масла согласно органолептическим показателям, прописанным в ГОСТ.