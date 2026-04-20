Участники конкурса лучших управленцев Подмосковья прошли финальное собеседование

В Общественной палате России 9 апреля состоялось заседание комиссии конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2025». В рамках мероприятия прошло собеседование с финалистами.

В состав конкурсной комиссии вошли исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин, первый заместитель министра благоустройства Подмосковья Евгений Афанасенков, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Татьяна Баранчеева, директор Ассоциации малых и средних городов России Владимир Воронин и другие специалисты — в общей сложности 16 человек.

В номинациях «Лучший специалист в сфере экономики и финансов» и «Лучший специалист в социальной сфере» были представлены по пять претендентов.

В категории «Лучший специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления», «Лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства», «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления» и «Лучший депутат представительного органа муниципального образования» включили по три конкурсанта.