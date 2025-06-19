Участники клуба ретротехники сдали нормы ГТО в Звенигороде Одинцовского округа

Дни «Готов к труду и обороне» проходят на стадионе «Спартак» в городе Звенигороде Одинцовского городского округа. Три энтузиаста из клуба ретротехники проверили свою физическую подготовку.

Они приехали на стадион на старой советской «Волге» 1962 года выпуска и взяли с собой советский магнитофон и кассеты с песнями Владимира Высоцкого, чтобы в перерывах между спортивными испытаниями слушать любимую музыку.

Эти три друга — настоящие сторонники здорового образа жизни. Для получения золотого знака им нужно было пробежать дистанцию в два километра. Энтузиасты преодолели этот участок быстрее, чем за 10 минут — это отличный результат.

Отметим, что участники клуба ретротехники, в том числе, реставрируют своими руками старые автомобили. Сейчас в их коллекции более 40 экземпляров, среди которых есть как гражданская техника советской эпохи, так и военные машины времен Великой Отечественной войны.