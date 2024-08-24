Участники клуба «Ночные волки» провели мотопробег в День флага в Воскресенске

Участники клуба «Ночные волки» из Воскресенска организовали мотопробег в День государственного флага. Байкеры проехали по памятным местам городского округа.

Представители администрации, предприятий, активисты молодежного центра «Олимпиец» и волонтеры Воскресенска приняли участие в мотопробеге. Они возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Завершили акцию в Новлянской ривьере. Молодежь организовала праздничный флешмоб с флагами.

«Каждый год с удовольствием принимаем участие и везем на наших мотоциклах флаг нашей родины, за который идет война, как минимум, в Курской области», — сказал президент Воскресенского отделения мотоклуба «Ночные волки» Юрий Олейник.