Участники клуба «Ночные волки» провели мотопробег в День флага в Воскресенске

Фото: Телеканал «360»

Участники клуба «Ночные волки» из Воскресенска организовали мотопробег в День государственного флага. Байкеры проехали по памятным местам городского округа.

Представители администрации, предприятий, активисты молодежного центра «Олимпиец» и волонтеры Воскресенска приняли участие в мотопробеге. Они возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Завершили акцию в Новлянской ривьере. Молодежь организовала праздничный флешмоб с флагами.

«Каждый год с удовольствием принимаем участие и везем на наших мотоциклах флаг нашей родины, за который идет война, как минимум, в Курской области», — сказал президент Воскресенского отделения мотоклуба «Ночные волки» Юрий Олейник.

Основная праздничная программа прошла возле дворца «Юбилейный». В ней приняли участие воспитанники детского сада «Звездочка».

«У нас великое государство, а флаг — его основной символ. С этим флагом наши родные и близкие в настоящее время отстаивают независимость. С этим флагом наши чемпионы отстаивают честь страны на Олимпийских играх и Чемпионатах мира и показывают всему миру, что у нас сильная, гордая, справедливая страна», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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