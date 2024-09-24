Участники клуба «Активное долголетие» в Лобне связали носки для бойцов СВО

В Лобне участницы творческого объединения «Лобненские петельки», входящего в программу «Активное долголетие», продолжают вязать теплые носки для солдат, участвующих в специальной военной операции. Эти женщины вкладывают в свои изделия не только мастерство, но и частичку души.

Поддержка военнослужащих в Лобне осуществляется активно и на разных уровнях. Так, в рамках акции «Доброе дело», которая прошла в День города, жители собрали две тонны гуманитарного груза для отправки в зону специальной военной операции. С начала года лобненцы передали более 32 тонн необходимых вещей, демонстрируя солидарность и поддержку.

Напомним, что центр помощи участникам СВО и их семьям находится на улице Мирная, 13, корпус 2. В Лобне проживают 257 семей участников спецоперации, и за каждой из них закреплен куратор, готовый ответить на любые возникающие вопросы и оказать необходимую помощь.

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