Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО
Участникам клуба «Активное долголетие» из Истры передали пряжу, из нее они сделают теплые вещи бойцам СВО. За два года они связали более 10 тысяч пар носков.
С начала специальной военной операции на Украине долголеты из городского округа Истра собирают гуманитарную помощь, вяжут теплую одежду, а также делают окопные свечи, маскировочные сети и прочие необходимые вещи на фронте. Этот проект называется «тепло бабушкиных рук».
Недавно депутаты округа передали клубу пряжу для будущих носков, шапок, свитеров и даже специальных варежек для снайперов.
«Есть пряжа, а, значит, теплых вещей, связанных с любовью, будет еще больше. А далее мы отправим их в составе гуманитарного груза нашим бойцам за „ленточку“. В свою очередь от лица партийцев и сторонников партии выражаю благодарность клубу и его руководителю Оксане Мощицкой», — прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Истра Айшат Вагабова.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».