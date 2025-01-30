Участники клуба «Активное долголетие» в Истре провели интеллектуальную игру

Участники истринского клуба «Активное долголетие» решили проверить свои знания и сыграли в интеллектуальную игру. Они разделились на две команды и играли друг против друга.

Как отметили организаторы это отличный способ проверить себя, получить новую информацию, потренировать память и применить свои знания в разных областях. Темы были тщательно подобраны и составлены так, чтобы каждый игрок смог проявить себя во всей красе и доказать, что все они настоящие знатоки.

«Наши команды соревновались между собой по скорости ответа. Кто быстрее и правильнее ответит. Вот этот формат игры он заставляет работать мозг усиленнее в стрессовой ситуации. В этом и заключается плюс и польза игры для долголетов. Отличная тренировка мозговой деятельности, да и профилактика Альцгеймера», — поделилась руководитель истринского клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая.

Результат игры оказался неожиданным — боевой ничьей, но никто не расстроился, ведь время все провели с пользой.