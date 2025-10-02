Участники клуба «Активное долголетие» в Балашихе посетили усадьбу Горенки

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В честь Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, в Балашихе прошла уникальная экскурсия по исторической усадьбе Горенки для участников программы «Активное долголетие». Мероприятие было организовано при поддержке депутата Государственной Думы Вячеслава Фомичева и стало ярким событием для старшего поколения города.

Усадьба Горенки — одно из значимых культурных и исторических мест Подмосковья. Во время экскурсии участники посетили исторические залы усадьбы, узнали о богатом наследии и судьбах ее владельцев, которые оставили заметный след в истории региона. Экскурсия не только позволила прикоснуться к прошлому, но и стала площадкой для общения и обмена опытом среди пожилых жителей Балашихи.

«Мы с особым уважением относимся к нашим заслуженным жителям, которые строили нашу страну. Это поколение, которым мы искренне гордимся. Они передают свой бесценный опыт нашей молодежи», — отметил Вячеслав Фомичев.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на создание условий для активной и насыщенной жизни пожилых людей, поддержание их здоровья, развитие творческих и спортивных навыков.

Участники программы регулярно принимают участие в разнообразных мероприятиях — от творческих мастер-классов и спортивных занятий до экскурсий и культурных мероприятий.

Присоединиться к проекту и стать участником интересных и полезных программ могут все пожилые жители Балашихи. Для записи и получения дополнительной информации необходимо позвонить по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

