Участники клуба «Активное долголетие» в Балашихе посетили усадьбу Горенки
В честь Международного дня пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября, в Балашихе прошла уникальная экскурсия по исторической усадьбе Горенки для участников программы «Активное долголетие». Мероприятие было организовано при поддержке депутата Государственной Думы Вячеслава Фомичева и стало ярким событием для старшего поколения города.
Усадьба Горенки — одно из значимых культурных и исторических мест Подмосковья. Во время экскурсии участники посетили исторические залы усадьбы, узнали о богатом наследии и судьбах ее владельцев, которые оставили заметный след в истории региона. Экскурсия не только позволила прикоснуться к прошлому, но и стала площадкой для общения и обмена опытом среди пожилых жителей Балашихи.
«Мы с особым уважением относимся к нашим заслуженным жителям, которые строили нашу страну. Это поколение, которым мы искренне гордимся. Они передают свой бесценный опыт нашей молодежи», — отметил Вячеслав Фомичев.
Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на создание условий для активной и насыщенной жизни пожилых людей, поддержание их здоровья, развитие творческих и спортивных навыков.
Участники программы регулярно принимают участие в разнообразных мероприятиях — от творческих мастер-классов и спортивных занятий до экскурсий и культурных мероприятий.
Присоединиться к проекту и стать участником интересных и полезных программ могут все пожилые жители Балашихи. Для записи и получения дополнительной информации необходимо позвонить по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.