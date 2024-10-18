Участники клуба «Активное долголетие» побывали в музее «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве

Участники клуба «Активное долголетие» из Ликино-Дулево посетили музей «Чай с вареньем». Гости с удовольствием рассказали о своих семейных традициях и попробовали клубничный джем.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, в музее все экспонаты можно потрогать пощупать и понюхать.

Гостей очень заинтересовала кулинарная книга 1903 года, заставив вспомнить, как их бабушки и прабабушки готовили клубничное варенье.

После чаепития гостям предложили поучаствовать в мастер-классе по купажированию чая. Пожилые люди научились смешивать различные сорта, создавая уникальные вкусы и ароматы популярного напитка.

«Трогательный музей „Чай с вареньем“ — это уникальное творческое. Вместе пожарим варенье, попьем чай, сходим на мастер-класс по росписи фарфоровых тарелок, купажированию чая, изготовлению свечей из вощины и росписи пряников, ждем всех в гости», — сказала хранительница музея Дарья Вострикова.

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