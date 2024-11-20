Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали в Клину

Лобненцы узнали историю Клина, а потом отправились в краеведческий музей и картинную галерею. Затем для них организовали поэтический вечер «Жизнь Есенина: яркая молодость и короткая жизнь».

Участники поблагодарили организаторов за насыщенную программу.

Напомним, в Лобне уделяют внимание досугу старшего поколения. В городе работает клуб «Активное долголетие». К нему могут присоединиться мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Организация располагается в доме № 4 на Молодежной улице. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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