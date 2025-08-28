Участники из Зарайска стали победителями забега «Гагарин-трейл» в Киржаче

В городе Киржач, Владимирской области, состоялся традиционный забег «Гагарин-трейл», посвященный памяти Гагарина и его летного наставника Серегина, которые погибли на Владимирской земле. Старт основного трейла на 24 километра был дан с места гибели этих выдающихся летчиков, в деревне Новоселово.

В этом году в забеге приняли участие участники из Москвы, Московской области, Ярославской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской и других областей.

Команду города Зарайска представляли лыжники клуба SKI-ZAR: Екатерина Антропова, Алексей Кузьмин, Георгий Бибиков и Севастьян Бибиков. В напряженной борьбе за призовые места были показаны отличные результаты.

Так, Екатерина Антропова заняла первое место на дистанции пять километров в возрастной категории 2005 года рождения и старше.

«Я очень рада победе! Это был непростой забег, но поддержка команды и желание победить помогли мне показать хороший результат», — поделилась своими впечатлениями Екатерина.

Алексей Кузьмин в этой же возрастной группе занял восьмое место, а среди детей Севастьян Бибиков занял седьмое место на дистанции один километр в категории 14-15 лет, где конкуренция была очень высокой. Георгий Бибиков финишировал 13-м на пяти километрах в возрастной группе 10-11 лет.

Забег «Гагарин-трейл» стал не только спортивным событием, но и важным мероприятием, способствующим сохранению памяти о героях космонавтики.