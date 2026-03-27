Участники из Воскресенска стали призерами областного культурного квеста

25 марта, в День работника культуры, делегация из Воскресенска приняла участие в областном тематическом квесте, организованном Министерством культуры и туризма Московской области во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. В конкурсе профессионального мастерства соревновались команды из 55 муниципалитетов региона.

Участники — руководители органов управления культуры, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений — прошли восемь станций с профессиональными заданиями о работе домов культуры Подмосковья. Воскресенск представляли директора и сотрудники учреждений культуры округа во главе с начальником отдела по культуре, искусству и туризму Михаилом Павловым.

В ходе интеллектуально-творческого испытания команда продемонстрировала эрудицию, командный дух и креативность, заняв третье место. Участники успешно выполнили задания, связанные с искусством, традициями, законодательством и грантовой поддержкой в сфере культуры. Мероприятие завершилось торжественной церемонией награждения работников культуры и победителей квеста.