Участники хора «Каданс» в Химках провели концерт ко Дню народного единства

Академический хор «Каданс» — многократный лауреат международных, всероссийских и московских областных конкурсов, таких как «Голоса весны», «Прекрасен мир поющий», хоровой конкурс имени Струве и многих других. Посмотреть выступление пришли депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина, а также жители Химок.

«День народного единства — это праздник, который напоминает нам о силе, заключенной в сплоченности народов России. Именно эта сплоченность, сплетение культур и традиций делает нашу страну непобедимой перед лицом любых угроз», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Участники хора исполнили композиции разных народов России. По задумке организаторов, их выступление стало символом единства и гармонии.

Депутат Николай Томашов отметил, что воспитанники Школы искусств имени Верстовского занимают лидирующую позицию среди хоровых коллективов Московской области за прошлый год. Коллектив — гордость Химок.

«Преданность и любовь к родине, стремление вместе строить лучшее будущее для нашей страны — это то, что объединяет все народы России. Мы — единый народ с общей историей, культурой и судьбой. Именно это понимание позволяет нам преодолевать любые трудности и двигаться вперед», — поделилась Наталья Каныгина.

Депутат Валентин Герасимов отметил, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» консолидирует общество. В его рамках регулярно проходят мастер-классы, лекции, патриотические встречи с участниками СВО, спортивные и культурные мероприятия. Все они направлены на связь между поколениями и формирование патриотизма.

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