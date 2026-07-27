Участники форума «Пора путешествовать по Союзному государству» посетили Коломну

Представители туристической отрасли из России и Республики Беларусь побывали на Международном туристическом форуме «Пора путешествовать по Союзному государству» в Коломне. Вместо традиционных презентаций они отправились на экскурсии по ключевым площадкам городского округа.

Одной из остановок стала компания «Автокемпер Пром» в арт-квартале «Патефонка». Здесь участникам показали, как создается техника для путешествий: просторные модели для семейных поездок, компактные караваны, жилые модули для пикапов и мобильные дома для кемпингов. Специалисты предприятия создают не только сами конструкции, но и комплектующие — от окон и дверей до систем электрики и управления.

Помимо производственной площадки, гости посетят Кремль и музеи Коломны. Эксперты туристической отрасли узнают историю развития местных проектов от руководителей объектов.

Начальник Управления по культуре и туризму Дарья Тельнова рассказала, что после форума организаторы соберут обратную связь и узнают, какие маршруты понравились участникам больше всего.

По словам организаторов, главная задача форума — не только показать туристические возможности Коломны, но и создать новые связи между регионами.