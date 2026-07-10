Участники форума «Получение разрешения на строительство» посетили площадки в Подмосковье

В рамках обучающего межрегионального форума «Получение разрешения на строительство» участники посетили инфраструктурные площадки в Московской области. Форум проводится в рамках образовательной программы РАНХиГС для инвестиционных команд субъектов РФ, направленной на улучшение инвестиционного климата в стране.

Делегаты побывали на площадках государственного индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск и промпарка «Industrial City — Коледино» в городском округе Подольск. Они ознакомились с объектами индустриальной инфраструктуры и посетили предприятия резидентов.

В Есипово участники осмотрели завод компании «Аполло», специализирующейся на производстве строительных металлоконструкций, а также предприятие компании «КЕНГУРУ.ПРО», выпускающей уличное спортивное оборудование.

На площадке «Industrial City — Коледино» делегаты посетили компанию «НЕОСКАН», производящую рентгенотелевизионные установки и досмотровое оборудование, а также предприятие «ВИНТЕХ», реализовавшее проект полного цикла изготовления базовых материалов для производства отечественных печатных плат.

Все проекты резидентов были реализованы в кратчайшие сроки благодаря тому, что они запускались на уже подготовленной инфраструктуре. Это является одним из важнейших условий для обеспечения инвестиционной привлекательности региона. Поэтому опыт Подмосковья в создании индустриальной инфраструктуры и сопровождении проектов на инфраструктурных объектах был интересен участникам форума.