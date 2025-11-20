Участники форума городов-побратимов России и Белоруссии встретились в Мособлдуме

В Мособлдуме состоялась встреча с участниками форума городов-побратимов России и Белоруссии. На ней обсудили вопросы долгосрочного сотрудничества.

Гостей поприветствовал зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов, отметив, что 45 городов Подмосковья уже имеют своих побратимов в республике.

Он обозначил важность преемственности поколений. Белорусская сторона, по словам Рожнова, стремится активно взаимодействовать на муниципальном уровне и делать вместе полезные дела.

«Мы хорошо сотрудничаем, у нас очень тесные связи. Белоруссия — это самая близкая побратимская страна, братский народ. Поэтому мы только помогаем желанию наших народов быть вместе, работать и помогать друг другу обустраивать наши страны», — подчеркнул он, приведя в пример заключенное соглашение с Минским областным советом депутатов в 2021 году.

Исполнительный вице-президент международной ассоциации «Породненные города», руководитель секретариата МАПГ Серей Парамонов также отметил, что братские связи являются ключевым приоритетом в непростое время и эта встреча акцентирует необходимость сотрудничества и обмена между городами.