Участники эколого-краеведческой экспедиции изучили флору и фауну в Ногинске

Юные исследователи из Богородского округа завершили свое путешествие по живописным местам междуречья Клязьмы и Шерны. За десять дней они изучили уникальную природу, открыв для себя богатство местной флоры и фауны.

Под руководством опытных педагогов участники экспедиции провели обширные исследования, сосредоточив внимание на состоянии реки Шерны, которую признали самой чистой водной артерией региона. Важным объектом изучения стал луговой массив Щавелиха, где ребята подробно изучили разнообразие растительности и животных, включая редкие охраняемые виды.

Современные технологии сыграли значительную роль в работе юных экологов. Использование нейросетей для обработки собранных данных позволило им углубить анализ и сделать выводы о состоянии экосистемы. Результаты исследований были представлены на итоговой конференции, где каждая группа поделилась своими открытиями и наблюдениями.

Кроме научной работы, участники также смогли отдохнуть и узнать новое в ходе экскурсии в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Завершилась экспедиция традиционным опусканием зеленого флага и награждением активистов. Мероприятие подтвердило готовность молодого поколения заботиться о природе и исследовать окружающий мир.