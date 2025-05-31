Участники экологической акции очистили в Балашихе два гектара леса

На территории Горенского участкового лесничества в микрорайоне Авиаторов в Балашихе провели экологическую акцию «Чистый лес». Волонтеры очистили два гектара леса, собрав свыше пяти кубометров мусора и валежника.

Экологическое мероприятие объединило волонтеров, специалистов «Мособллес», представителей администрации Балашихи, членов партии «Единая Россия», депутатов и неравнодушных жителей.

«Экологические акции — это не только про уборку мусора. Это про воспитание ответственности, любовь к природе, про реальную заботу о будущем. Радует, что в Балашихе все больше людей с активной гражданской позицией, готовых вкладываться в общее дело», — сказал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

Участникам уборки на месте выдали весь необходимый инвентарь. Для собравшихся также провели обучающую лекцию по сортировке мусора и правилам работы в лесу.

«Сегодня с нами пятеро детей. Стараемся с детства прививать любовь к чистоте и заботе об окружающей среде. Впервые мы пришли на уборку два года назад и с тех пор регулярно участвуем в таких мероприятиях», — поделилась одна из добровольцев Ольга Пономарева.

Отметим, что акцию «Чистый лес» для поддержания чистоты и порядка проводят в Балашихе с 2023 года. Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».