Участники экологической акции очистили от мусора 2 гектара леса в Егорьевске

В рамках регионального проекта «Чистый лес» партии «Единая Россия» в Егорьевске прошла экологическая акция. Участники очистили от мусора два гектара в массиве Жукова гора.

Акция проходит на территории округа уже третий раз.

Неравнодушные жители собрали мусор и валежник, после чего погрузили в машины упавшие и поврежденные деревья, которые ранее спилили лесничие.

Депутат Московской областной думы от «Единой России» Максим Коркин отметил, что акция особенно важна, поскольку она способствует формированию экологической культуры.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, безопасности и охране окружающей среды местного Совета, депутат Геннадий Савин, в свою очередь, отметил, что в проект «Чистый лес» входит не только проведение субботников.

«Совместно с общественными организациям и лесничими ведем регулярный мониторинг состояния лесов вблизи садоводческих товариществ. Выявлено порядка 10 проблемных участков, где осуществляется сброс бытового мусора. В таких местах также организуем локальные субботники и напоминаем СНТ о недопустимости загрязнения лесов», — пояснил Савин.

Такие акции регулярно проводят в разных уголках Московской области. Так, в лесопарке «Дубки» в Лотошине убрали почти 10 кубических метров мусора и валежника.