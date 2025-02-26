Участники экологических акций в Раменском собрали более тонны вторсырья

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Раменском в выходные прошла акция «Сохраним природу вместе». В общей сложности с начала учебного года волонтеры собрали более тонны вторсырья.

Мероприятие организовала администрация Удельнинского центра внешкольной работы. Транспортировку вторсырья для переработки обеспечил региональный оператор Воскресенского кластера.

За выходные активистам удалось собрать 109,7 килограмма отходов. Сырье направят на специализированные предприятия для производства новых товаров.

Следующая акция состоится 29 марта.

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