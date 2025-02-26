Участники экологических акций в Раменском собрали более тонны вторсырья
В Раменском в выходные прошла акция «Сохраним природу вместе». В общей сложности с начала учебного года волонтеры собрали более тонны вторсырья.
Мероприятие организовала администрация Удельнинского центра внешкольной работы. Транспортировку вторсырья для переработки обеспечил региональный оператор Воскресенского кластера.
За выходные активистам удалось собрать 109,7 килограмма отходов. Сырье направят на специализированные предприятия для производства новых товаров.
Следующая акция состоится 29 марта.
Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место
В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте