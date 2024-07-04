Участники экоакции в Можайске очистили от мусора более гектара леса

Фото: Телеканал «360»

В Можайском округе прошла экологическая акция «Чистый лес». К уборке территорий от мусора присоединились активные жители деревни Милятино.

Более 70 человек подключились к акции, которая прошла недалеко от деревни Милятино. В том числе волонтеры и молодежь Можайского округа. Активисты пилили поваленные деревья и очищали лес от бытового мусора. Руководили процессом сотрудники местного лесничества.

«Почистили лес от валежа, привели в порядок более одного гектара. Дрова, которые еще подлежали к растопке печей, загрузили в самосвал и отправили гражданам, которые в этом нуждаются. Работа проделана очень большая», — сказал директор бородинского филиала «Мособллес» Махач Ширинов.

Можайск принимает участие в акции во второй раз. Сам проект «Чистый лес» рассчитан на три года.

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