Участники экоакции в Можайске очистили от мусора более гектара леса

Более 70 человек подключились к акции, которая прошла недалеко от деревни Милятино. В том числе волонтеры и молодежь Можайского округа. Активисты пилили поваленные деревья и очищали лес от бытового мусора. Руководили процессом сотрудники местного лесничества.

«Почистили лес от валежа, привели в порядок более одного гектара. Дрова, которые еще подлежали к растопке печей, загрузили в самосвал и отправили гражданам, которые в этом нуждаются. Работа проделана очень большая», — сказал директор бородинского филиала «Мособллес» Махач Ширинов.