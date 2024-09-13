Участники экоакции в Истре собрали свыше 2 кубометров вторсырья

Педагоги детского сада и волонтеры провели экологическую акцию в поселке Снегири в Истре. Они собрали свыше двух кубометров отходов, пригодных к переработке.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, волонтеры проекта «Экодом Новоснегиревский» провели уже третью такую акцию с начала года. Помимо сбора отходов, специалисты рассказали воспитанникам детского сада о важности осознанного обращения с мусором. В подарок ребята получили экосумки.

Ранее акции прошли в Долгопрудном и Химках, а также в Реутове, где собрали свыше 150 килограммов стекла, более 20 килограммов крышек, 800 килограммов пластика и два мешка алюминиевых банок.

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