Космический фестиваль для клуба «Активное долголетие» провели в Королеве

10 апреля в Королеве состоялся традиционный Космический фестиваль, организованный для участников движения «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие около 300 представителей старшего поколения из десяти городов Московской области: Королева, Щелково, Мытищ, Фрязино, Клина, Пушкино, Дмитрова, Люберец, Лыткарино и Балашихи.

С первых минут гостей погрузили в теплую и домашнюю атмосферу: их встречали ароматным чаем и свежей выпечкой, а на сцене ансамбль «Сувенир» исполнял популярные хиты разных лет.

Особенностью фестиваля стала его космическая тематика. В специальной выставочной зоне была организована творческая лаборатория, где участники с энтузиазмом посещали мастер-классы и создавали собственные космические украшения и рисунки. Также были представлены коллекции одежды и аксессуаров, вдохновленные космосом. Некоторые из гостей попробовали на вкус настоящее «космическое питание» из тюбиков.

Фестиваль завершился большим гала-концертом, на котором выступили участники королевского клуба «Активное долголетие» и местные творческие коллективы. Концерт стал ярким завершением программы дня и доказал, что жажда открытий и творчества не знает возрастных границ.