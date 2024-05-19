Участники «Чистых игр» очистили Губернский лес в Чехове | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 17:48 Участники «Чистых игр» очистили Губернский лес в Чехове Пресс-служба администрации городского округа Чехов

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В городском округе Чехов состоялась экологическая акция, в которой приняли участие 60 активистов «Движения первых», восемь организаторов и 25 волонтеров. В результате удалось привести в порядок Губернский лес.

В международном проекте приняли участие двадцать команд из всех школ округа. Участники соревновались в скорости сбора мусора, разделяя его на пластик, металл, стекло и смешанные отходы. Губернский лес выбран в качестве места проведения акции, так как это популярное место отдыха жителей, где часто остается мусор.

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В результате «Чистых игр» собрано 155 мешков мусора, которые полностью заполнили два восьмикубовых контейнера. Победителями стали команды лицея № 4, гимназии № 2 и средней школы № 3.

Глава округа Михаил Собакин поблагодарил участников и подчеркнул, что цель проекта не только научить людей бережно относиться к природе и сохранять нашу экологию, но и продемонстрировать преимущества раздельного сбора мусора.

Идея проведения «Чистых игр» зародилась в Санкт-Петербурге в 2014 году, и с тех пор акция не только распространилась по всей России, но и вышла на международный уровень.

Напомним, в этом году завершится благоустройство Губернского лесопарка. Уже расчищается лесополоса для будущей тропиночной сети протяженностью 4,5 километра, появятся павильоны проката, кафе, детская игровая площадка, веревочный парк, спортивная и воркаут площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о необходимости усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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