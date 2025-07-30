Участники Ассоциации ветеранов СВО в Химках победили на фестивале по адаптивному спорту

Ветераны из Химок помогли сборной Московской области занять первое место на межрегиональном фестивале по адаптивному спорту. Соревнования объединили около 200 участников из шести регионов России.

На спортивном фестивале «Кубок мужества» команда Подмосковья лидировала в общекомандном зачете. Ключевую роль в этом сыграли представители Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Мероприятие стало площадкой для демонстрации физической подготовки, выносливости и командного духа. Химчане проявили себя в адаптивном гиревом спорте и адаптивном боксе. Организаторами «Кубка мужества» выступили Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке депутата Госдумы Сергея Колунова, который является ее сопредседателем.

Химкинское отделение Ассоциации возглавляет Александр Александров. В октябре 2022 года он добровольцем отправился в зону СВО, а после возвращения занимается помощью бойцам и участвует в патриотических проектах.