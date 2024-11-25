Участники «Активного долголетия» в Можайске сдали нормативы ГТО

Участники клуба «Активное долголетие» сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». На пути к золотому значку они прошли уже два этапа. Третий состоится 28 ноября в бассейне.

Нормы ГТО сдали девять женщин и один мужчина — все в возрасте от 60 лет. На первом этапе они сдали отжимания, наклоны вперед стоя и подъем туловища из положения лежа. Каждый выполнил нужное количество повторов, а некоторые перевыполнили положенный план.

На втором этапе участники проверили физическую подготовку в скандинавской ходьбе и смешенном передвижении.

Третий этап пройдет 28 ноября в бассейне. После всех испытаний будет ясно, какие значки присвоят участникам «Активного долголетия» в Можайске.

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