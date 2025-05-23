Участники «Активного долголетия» в Лосино-Петровском посетили Сергиев Посад

Члены клуба «Активное долголетие» из городского округа Лосино-Петровский отправились в увлекательное путешествие по Сергиево-Посадскому району, которое стало настоящим погружением в историю и культурное наследие Подмосковья. Первым пунктом программы стал визит в Церковно-археологический кабинет Троице-Сергиевой Лавры, где участники познакомились с уникальными экспонатами, отражающими богатую историю монастыря и русского православия.

Они с интересом рассматривали древние иконы, церковные предметы и старинные рукописи, узнавая много нового о жизни святых и выдающихся церковных деятелей.

Далее группа посетила Хотьковскую фабрику резных художественных изделий, где смогла наблюдать процесс превращения обычных деревянных заготовок в изящные произведения искусства. Мастера поделились секретами резьбы по дереву и рассказали о применяемых материалах. Некоторые участники даже попробовали свои силы в создании небольших сувениров своими руками.

Поездка оставила у всех яркие впечатления: расширение кругозора, новые знания о культуре и истории Подмосковья, а также заряд энергии и хорошего настроения. Такие мероприятия помогают поддерживать активность, общаться с единомышленниками и открывать для себя новые стороны родного края.