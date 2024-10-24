Участники «Активного долголетия» в Истре победили в областном конкурсе

Участники клуба «Активное долголетие» стали финалистами и лауреатами Х Воскресенского открытого конкурса самодеятельного народного творчества. Выступили два коллектива округа из Снегирей и Дедовска.

Долголеты из Истры приняли участие в творческом конкурсе, который проходил в городе Воскресенск. Там собралось более 700 участников из 30 городских округов Московской области, а также из Москвы и Рязани.

Округ представили два коллектива: хореографический «Хабиби-клубу 55+» Снегиревского Дома культуры под руководством Марины Никитиной и «Клуб исторического бального танца» Дедовского Дома культуры под управлением Сергея Гусева.

Участники клуба «Активное долголетие» успешно выступили с танцевальными номерами в двух номинациях и вышли в финал, завоевав звания лауреатов II и III степеней. Обладателем диплома финалиста стал хореографический коллектив «Хабиби-клуб 55+»!

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