Участники «Активного долголетия» в Химках привились от сезонных заболеваний

Участники клуба «Активное долголетие» в Химках вакцинировались от сезонных инфекций в рамках еженедельной акции. Укол здоровья поставили свыше 20 человек.

Прививку пенсионерам предложили сделать прямо в отделении клуба «Активное долголетие». Медики отметили, что защита организма от сезонных заболеваний особенно важна для пожилых людей.

«Осенний период является самым активным, когда формируется иммунитет на основе прививок. Это помогает избежать повышения заболеваемости и осложнений после инфекционных заболеваний», — отметила заведующая поликлиникой № 3 Химкинской клинической больницы Тамара Ермоченко.

Заранее записываться на прием пациентам не требовалось. Достаточно было взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Также врачи провели обязательный осмотр перед процедурой для выявления противопоказаний.

Вакцинация в клубе проходит еженедельно: по четвергам с 11:00 до 14:00. Медицинский персонал располагает прививками от пневмококка и гриппа.

Напомним, что сделать прививку можно также в любой поликлинике округа или в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Мега». Свыше 60 тысяч жителей уже решились на укол здоровья с начала сезона.

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