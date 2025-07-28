Участники «Активного долголетия» в Химках посетили более 30 речных экскурсий с мая

Сезон речной навигации в Химках стартовал с 1 мая. Участники местного отделения «Активного долголетия» за это время посетили более 30 экскурсий на теплоходе по акватории канала имени Москвы.

Проект «Доброфлот» разработал для любителей водных прогулок насыщенные маршруты. Еженедельно их проводят по понедельникам и средам. Теплоход отправляется от причала «Химки».

Записаться на экскурсию по каналу имени Москвы можно с помощью приложения «Соцуслуги» или по телефону: 8 (495) 572-65-14. Помимо этого, на сайте «Активного долголетия» и в телеграм-канале клуба есть актуальное расписание активностей, мероприятий и других поездок.

Отметим, что помимо этого, в округе работает речной маршрут, соединяющий его со столицей в порту Северного речного вокзала. Теплоход «850 лет Москве» ежедневно курсирует от причала «Химки» с 9:40 до 21:10. Он расположен на набережной по адресу улица Ватутина, вблизи дома № 4.