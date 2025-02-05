Участники «Активного долголетия» в Дмитрове посетили выставку в центре «Россия»

Участники «Активного долголетия» в Дмитрове побывали на выставке в Национальном центре «Россия». Их путешествие началось в «Библиотеке будущего», где современные технологии соседствуют с культурными достижениями прошлого.

Экспозиция показывает, как писатели раньше представляли будущее. Например, Маяковский писал о беспилотниках, Стругацкие — о нейросетях, а Жюль Верн и Кир Булычев вдохновили многих изобретателей. Участники обсудили, какие предсказания уже сбылись, а какие еще только предстоит реализовать.

«В „Библиотеке будущего“ мы познакомились с творчеством писателей прошлого, узнали об их мечтах и надеждах, увидели, каким они представляли наш мир. Экскурсовод рассказал нам интересные факты, что писатели-фантасты в своих книгах предвидели будущее, — поделилась впечатлениями участница программы „Активное долголетие“ Надежда Петрикова.

В зале изобретений гости увидели фантастические технологии, которые сначала придумали писатели, а потом воплотили ученые. Экспонаты расположены в хронологическом порядке: сначала год, когда идея появилась в книге, а затем — когда она стала реальностью.