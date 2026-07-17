Участники «Активного долголетия» прокатились на гоночных картах

Неделя для участников клуба «Активное долголетие» началась с заезда на гоночных картах. Для большинства пожилых людей это был первый подобный опыт, который принес им восторг и адреналин.

Перед заездом специалист провел обязательный инструктаж. Он рассказал, как устроена машина, как правильно сидеть, держать руль и тормозить. Особое внимание уделили безопасности — каждому выдали защитную экипировку.

«Сначала было страшно даже тронуться с места, — призналась участница проекта Татьяна Анатольевна Березкина (84 года). — Казалось, что все слишком быстро, слишком громко, слишком экстремально. А потом вдруг поняла: я справляюсь!»

Инструктор отметил, что участники проекта быстро учатся чувствовать габариты машины, рассчитывать траекторию и вовремя реагировать на изменения на трассе. Такие навыки тренируют скорость реакции, концентрацию внимания и умение принимать решения в динамичной обстановке.

«Теперь я понимаю, почему люди увлекаются гонками, — улыбнулся участник проекта Анатолий Викторович Кашников (73 года). — Это не про риск, это про ощущение жизни здесь и сейчас».

Записаться на бесплатные занятия, экскурсии и мастер-классы можно по телефону 8-916-936-00-55 или на портале «Долголетие» [dolgoletie.mosreg.ru](https://dolgoletie.mosreg.ru/).