Участники «Активного долголетия» из Химок выступили на фестивале танцев

Участники объединения «Активное долголетие» в Химках выступили на областном фестивале «Танцуй от души!». Всего номера подготовили свыше 300 человек из 35 городов Подмосковья.

Творческий коллектив из Химок представил танцевальный номер «Летняя сальса». Курировал артистов специалист местного центра социального обслуживания Владимир Папин.

«На данном фестивале не было победителей и проигравших. После того, как на сцене выступили все 35 коллективов, состоялось торжественное награждение. Всех участников отметили дипломами», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Участники фестиваля также присоединились к мастер-классам по рисованию, плетению из бисера, тематическим танцам, йоге и созданию свечей и игрушек.

Отметим, что члены клуба «Активное долголетие» в Химках регулярно посещают культурные и развлекательные мероприятия и кинопоказы, занимаются бадминтоном, теннисом, бильярдом и другими видами спорта.

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