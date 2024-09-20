Участники «Активного долголетия» поучаствовали в празднике урожая в Белоозерском

В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» участники воскресенского клуба «За чашкой чая» собрались на празднике урожая «Осень пришла, урожай принесла». Он состоялся в Доме культуры «Гармония».

Вниманию гостей представили выставку «На телеге», где можно было увидеть настоящие дары природы: десятикилограммовую тыкву, петрушку, напоминающую сельдерей, связки жгучего перца и чеснока, а также арбуз, по вкусу не уступающий южным сортам. Особое внимание привлекли цветочные композиции, которые не оставили равнодушными ни одного посетителя.

Победителями выставки стали Валентина Алешинцева, Надежда Ершова, Наталья Антипова, Ольга Бледенцова, Анна Стелюкова, Маргарита Бржезинская, Марина Коляденкова и Галина Владимирова. Их достижения в садоводстве и творческий подход к оформлению экспозиций заслужили высокую оценку жюри и гостей мероприятия.

Праздник стал не только демонстрацией богатого урожая, но и отличной возможностью для участников клуба обменяться опытом, зарядиться позитивной энергией и укрепить дружеские связи.

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